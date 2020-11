Aktuelle Zahlen von Mittwoch : 62 neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Kreis Saarlouis Die Hoffnung der vergangenen Tage, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bereits erste Wirkung zeigen und sich die Zahl der Neuinfektionen im Bereich von 40 einpendelt, hat sich (noch) nicht bestätigt.

Am Mittwoch vermeldete das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis 62 Neuinfektionen. Es ist der höchste Wert seit dem 6. November, als sogar 88 neue Fälle innerhalb eines Tages registriert wurden.

In den vergangenen Tagen hat sich im Saarland auch die Zahl der Schüler und Lehrer, die in Quarantäne sind, deutlich erhöht (wir berichteten). Im Landkreis Saarlouis sind derzeit 25 Schulen von einer Quarantäne betroffen, darunter alle Gymnasien. Das hat das saarländische Bildungsministerium am Mittwoch-Nachmittag auf SZ-Anfrage mitgeteilt. Die vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantänen betreffen eine oder mehrere Personen – wie viele genau, hat das Ministerium nicht gemeldet.