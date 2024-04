Schwere Geräte waren nötig In 72 Stunden lässt sich viel bewegen

Kreis Saarlouis/Wadgassen · Am Donnerstag ist im Saarland die 72 Stunden Aktion der katholischen Jugendverbände gestartet. An dieser beteiligen sich im Kreis Saarlouis insgesamt sieben Gruppen, darunter die Messdiener von St. Wolfram aus Wadgassen. Sie haben erst am Donnerstagnachmittag erfahren, was sie in den nächsten 72 Stunden gestalten müssen. Wir haben sie begleitet.

21.04.2024 , 16:01 Uhr

Durchnässt, aber fröhlich bei der Arbeit am Sportplatz, von links: Mathias, Vincent, Hannah, Elias und Jonas Foto: Alexandra Broeren

Von Alexandra Broeren