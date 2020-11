Kostenpflichtiger Inhalt: Am Wochenende : Eine letzte Vollsperrung an der Dauerbaustelle

Wadgassen Die zweijährige Brücken-Instandsetzung an der A 620 bei Wadgassen geht in die Schlussphase. Am Wochenende muss die Fahrbahn Richtung Saarbrücken noch einmal komplett gesperrt werden.