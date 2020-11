Gudd gess in der Corona-Krise - Teil 3 : „Wir können uns auf unsere Gäste verlassen“

Rehlingen-Siersburg Das Feinschmecker-Restaurant Niedmühle in Siersburg-Eimersdorf bietet im Abhol-Service leckere Klassiker wie Rouladen, Entenbrust und Klöße an.

In diesem Jahr sollte eigentlich gefeiert werden. Das Restaurant Niedmühle von Stefan und Tamara Burbach besteht seit 30 Jahren. „Wir hätten gerne im Sommer unsere Freunde, Bekannten und treuen Stammgäste zu einer großen kulinarischen Party eingeladen“, sagt der Inhaber und Küchenchef. Doch daraus wurde wegen der Corona-Pandemie nichts. Aber Familie Burbach hat nur kurz getrauert – aufgeschoben ist nicht aufgehoben – und blickt trotz aller Sorgen weiter positiv in die Zukunft: „denn wir können uns auf unsere Gäste verlassen.“

So war das auch im Frühjahr. Zwei Monate war das Feinschmecker-Restaurant, das seit drei Jahrzehnten zu den besten im Saarland zählt, geschlossen. „Als wir Mitte Mai wieder öffneten, lief es sofort wieder an und war sensationell gut“, berichtet Burbach. „Wir hatten einen großartigen Sommer, vor allem dank unserer großen Terrasse und dem Garten direkt an der Nied.“ In dem Restaurant und Land & Genuss Hotel haben sich die Burbachs beste Möglichkeiten geschaffen. Wegen der Beschränkungen wurde kurzerhand die Bar ausgeräumt, das brachte, neben den Kapazitäten im eleganten Restaurant und im Wintergarten, zusätzlich weitere Plätze. „Wir hatten teilweise zwischen 60 und 70 Essen am Tag – und wir waren bis in den Januar 2021 komplett ausgebucht.“