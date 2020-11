Kein Lockdown für Kinder- und Jugendfarm Saarlouis : Kinder dürfen weiter kommen

Saarlouis Pädagogisch wertvoll: Kinder- und Jugendfarm in Saarlouis bleibt trotz des Teil-Lockdowns geöffnet.

Die Kinder- und Jugendfarm in Saarlouis kann ihre Angebote trotz des Teil-Lockdowns aufrecht erhalten. Das teilte die Farm am Dienstag mit. Die Einrichtung muss nicht schließen, weil ihre Programme keinen reinen Freizeitcharakter aufweisen, sondern als pädagogische Angebote im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gesehen werden.

In Absprache mit dem Landkreis Saarlouis und dem Kreisjugendamt sei festgestellt worden, dass die Aufrechterhaltung dieser pädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche als erforderlich gelten, heißt es in der Mitteilung weiter. Daher dürfe das Angebote – in Kleingruppen sowie unter Beachtung der notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen – fortgeführt werden.