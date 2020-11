Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschädigen Neubau in Bliesen

Symbolfoto. Foto: dpa/Carsten Rehder

Bliesen Unbekannte haben in der Nach von Freitag auf Samstag an einem Neubau im Bussardweg in Bliesen die Fenster einer Garage eingeworfen.

Wie die Polizei mitteilt, wurden zudem Isoliermaterial beschädigt und Kartonagen mit Heizungszubehör geöffnet. Entwendet hätten die Randalierer nach jetzigem Erkenntnisstand nichts.