DRK informiert : Digitaler Infoabend über Freiwilligendienst

St Wendel Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Landesverband Saarland, bietet am Mittwoch, 17. März, ab 18 Uhr Informationen rund um die Freiwilligendienste.

„Ob im Inland oder im Ausland, die Möglichkeiten sind auch in Zeiten von Covid-19 sehr vielfältig“, erklärt ein DRK-Sprecher. Der Freiwilligendienst richte sich an junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren, die sich für ein Jahr engagieren möchten. „Sie können Erfahrungen sammeln, sich für ihr späteres Berufsleben orientieren oder die Zeit bis zum Studium oder zur Ausbildung überbrücken“, sagt der Sprecher. Der Einsatz sei in verschiedenen Bereichen wie dem Rettungsdienst, der Alten- und Krankenpflege, der Schülerbetreuung oder in der Kultur möglich. Es gebe ein Taschengeld und die Beiträge für die Sozialversicherung werden übernommen. „Die Freiwilligen werden pädagogisch begleitet und nehmen an Seminaren teil“, erläutert der Sprecher. Der Freiwilligendienst könne auch im Ausland absolviert werden. Es bestehe die Möglichkeit, im sozialen oder kulturellen Bereich ein Jahr lang in Frankreich oder Belgien tätig zu sein. Hierbei stehe eine kostenfreie Unterkunft zur Verfügung.