Verkehrsgefährdung in Alsweiler : Motocross-Fahrer flüchtete vor der Polizei

Alsweiler Ein wild umherfahrender Motocross-Fahrer im Ortsbereich von Alsweiler ist am Mittwoch gegen 18.10 Uhr bei der Polizei St. Wendel gemeldet worden.

Er rase verkehrsgefährdend über den Gehweg und fahre Slalom um Fahrzeuge herum, hieß es. Die Polizei fuhr den Bereich in der Nähe des Kirmesplatzes umgehend an. In der Tholeyer Straße fand sie die gemeldete Crossmaschine. Als dem Fahrer Anhaltezeichen gegeben wurden, flüchtete er sofort. Er fuhr über die Feldstraße in Richtung Gewerbegebiet. Und das mit erhöhter Geschwindigkeit. Die Polizei konnte ihn nicht stellen.