Geld vom Land : 1,7 Millionen Euro für die Straßen im St. Wendeler Land

St Wendel Städte und Gemeinden im Landkreis St. Wendel erhalten 1,7 Millionen Euro aus Schlaglochprogramm.

Die beiden St. Wendler CDU-Landtagsabgeordneten Sarah Gillen und Hermann Scharf unterstützen das Programm des saarländischen Innenministers zur Instandsetzung kommunaler Straßen. „Die anhaltenden Minus-Temperaturen der vergangenen Wochen und der Einsatz von Streusalz haben die kommunalen Straßen im Saarland an vielen Stellen durchlöchert. Die Gelder, die Städte und Gemeinden nun in die Instandsetzung investieren können, kommen direkt den Menschen in unserem Landkreis zugute, damit diese sich sicher auf den Straßen fortbewegen können“, so die St. Wendler Abgeordneten. in einer gemeinsamen Pressemitteilung.