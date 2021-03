Eine Fülle von Ratschlägen : Tipps zum Tag des Energiesparens

St Wendel Anlässlich des Tags des Energiesparens gibt die Verbraucherzentrale Saarland Spar-Tipps.

Wie es in einer entsprechenden Mitteilung heißt, benötigen private Haushalte etwa 70 Prozent der aufgewendeten Energie für Raumwärme. 15 Prozent werden demnach im Durchschnitt zur Warmwasserbereitung benötigt. Der Rest, also 15 Prozent des Energieverbrauchs eines Haushaltes, entfallen auf den Stromverbrauch. In dieser Betrachtung nicht berücksichtigt sei der Energieverbrauch für Fortbewegung, zum Beispiel für das Auto. Am Jahrestag des Energiesparens – an diesem Freitag, 5. März – sollten die Bürger sich die Frage stellen, wo sie am effektivsten sparen können. Allgemein bekannt sei der Rat, Kurzstrecken lieber mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen.