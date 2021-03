Uraltes Handwerk brandaktuell : Keramiker öffnen ihre Ateliers

St Wendel Eine St. Wendeler Keramikmeisterin ist beim bundesweiten Tag der offenen Töpferei dabei.

Rund 550 Töpfer und Keramiker aus ganz Deutschland laden zum 16. Mal zum Tag der offenen Töpferei. Am Samstag und Sonntag, 13. und 14. März, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, öffnen sie ihre Werkstätten und Ateliers. Zum inzwischen elften Mal ist auch die Töpferei Junker aus St. Wendel dabei und will Freunde des Töpferhandwerks, Keramikliebhaber und Interessierte in ihrer Werkstatt in der Urweilerstraße 37 (Ortseingang Urweiler) willkommen heißen. An beiden Tagen will Keramikermeisterin Katja Junker spannende Einblicke in ein uraltes Handwerk gewähren, das auch heute noch brandaktuell ist. Ihre Produktpalette umfasst Geschirr zum täglichen Gebrauch, künstlerisch gedrehte Gefäße oder dekorative Gartenkeramik. „Handgearbeitete Keramik liegt im Trend. Ihr Facettenreichtum begeistert. Sie verschönert unseren Alltag“, weiß Junker zu berichten.