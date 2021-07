Die Corona-Lage im Landkreis St. Wendel : Inzidenz steigt auf 5,8

Foto: dpa/Hendrik Schmidt

St Wendel Drei neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Donnerstag; zwei in Nohfelden und einen Fall in der Kreisstadt St. Wendel. Damit steigt die Inzidenz auf 5,8. Am Mittwoch lag sie noch bei 2,3.

Seit Beginn der Pandemie meldete das Gesundheitsamt insgesamt 3296 Corona-Infizierte. 113 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Und 3172 Menschen gelten als genesen, so ein Sprecher des Landratsamtes.