Spendenaktion im Landkreis St. Wendel : Bereits mehr als 100 000 Euro an Spenden eingegangen

St Wendel Am vergangenen Freitag wurde das Spendenkonto des Landkreises St. Wendel eröffnet. Bis Donnerstagvormittag gingen mehr als 107 000 Euro ein.

„Die Spendenbereitschaft unserer Bürger ist überwältigend“, sagt Landrat Udo Recktenwald (CDU). „Allen, die bereits gespendet haben, allen, die noch spenden werden, möchte ich meinen Dank aussprechen. Dies ist ein großartiges Zeichen der Solidarität, des Mitgefühls und der Anteilnahme. Dies ist unser Beitrag, um Not zu lindern, um beim Wiederaufbau zu helfen. Wir lassen unsere Nachbarn nicht im Stich. Und das Geld wird zu 100 Prozent dort ankommen, wo es gebraucht wird.“ In den kommenden Tagen werde Recktenwald daher mit seinem Amtskollegen Jürgen Pföhler, Landrat des Landkreises Ahrweiler, telefonieren, um über die Weiterleitung des Geldes zu sprechen.“

Am Mittwoch war der Landrat am Nürburgring. Dort ist der Sammelpunkt der Hilfsorganisationen, die in den Katastrophengebieten eingesetzt werden. Darunter auch Kräfte von Feuerwehr, THW, DRK und DLRG aus dem Kreis St. Wendel. Recktenwald: „Ich empfinde tiefe Dankbarkeit und Anerkennung für das, was unsere Hilfskräfte – zum größten Teil ehrenamtlich – leisten. Sie helfen dort, wo Hilfe dringend gebraucht wird. Etwa in den Dörfern im Ahrtal. Mit eigenen Augen habe ich dort die Folgen der Flutkatastrophe gesehen, die Zerstörung, die Not. Bilder, die man nicht mehr vergisst. Umso bedeutender ist der Beitrag der Bürger aus dem Landkreis St. Wendel, die mit ihren Spenden dazu beitragen, dass zumindest die materiellen Schäden bald wieder beseitigt werden.“