Wegen Corona : LebensArt-Markt ist abgesagt

St Wendel Wegen der Corona-Pandemie und den Regelungen zu deren Eindämmung wird nun auch die St. Wendeler LebensArt am 28. und 29. August leider nicht stattfinden können. Das teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit.

St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) bedauert die Absage des beliebten Marktes sehr. „Allerdings stehen Gesundheit und Schutz der Bevölkerung an erster Stelle. Insofern nehmen wir unseren Teil der gesellschaftlichen Verantwortung in dieser die Menschen und die Systeme belastenden Situation wahr. Wir müssen alles Erforderliche tun, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen“, so der Verwaltungschef.