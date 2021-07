Die Corona-Lage im St. Wendeler Land : Zwei Infizierte am Dienstag

St Wendel Die Inzidenz im Landkreis St. Wendel steigt somit auf 2,3.

Zwei neue Corona-Fälle meldete das St. Wendeler Gesundheitsamt am Dienstag. Diese verteilen sich auf die Gemeinde Tholey und die Gemeinde Marpingen. Damit steigt die Zahl derer, die sich mit dem Corona-Virus seit Beginn der Pandemie im St. Wendeler Land infiziert haben, auf 3293. 113 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 3170 Menschenl gelten als genesen. Das teilt ein Sprecher des St. Wendeler Landratsamtes mit. Die Inzidenz steigt damit auf 2,3. Am Montag lag sie noch bei 1,2.

Die Gesamtzahl der Infektionen verteilt sich wie folgt auf die Gemeinden: 230 in Freisen, 386 in Marpingen, 244 in Namborn, 377 in Nohfelden, 310 in Nonnweiler, 235 in Oberthal, 489 in Tholey und 1022 in der Kreisstadt St. Wendel.