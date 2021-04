Christliche Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel : Auch jetzt an der Seite kranker und sterbender Menschen

Auch jetzt an der Seite kranker und sterbender Menschen

St Wendel Das Team der Christlichen Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel bietet auch in Corona-Zeiten einfühlsame Begleitung am Lebensende.

„Seit einem Jahr schränkt das Coronavirus uns alle ein. Nähe, Umarmungen und Besuche sind sehr limitiert“, berichtet Nicole Schumacher, Krankenschwester und Palliative Pflege-Fachkraft der Christlichen Hospizhilfe im Landkreis St. Wendel. Viele isolierten sich selbst aus Angst, sich mit dem Virus zu infizieren. „Das trifft schwerkranke und sterbende Menschen und deren Familie und Freunde in ganz besonderem Maß“, weiß Schumacher.

Doch gerade Todkranke würden in ihrer Situation eine einfühlsame Begleitung und Unterstützung benötigen, egal ob sie zuhause wohnen, in einer stationären Altenhilfeeinrichtung leben oder gerade im Krankenhaus sind. „Wir sind auch in dieser schwierigen Zeit für sie und ihre Angehörigen da. Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt, gemeinsam suchen wir Wege, wie die Betroffenen ihr Leben weiterhin selbstbestimmt führen können.“