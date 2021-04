Aktion der SPD Niederlinxweiler : Ostergeschenke für die Kita-Kinder

Niederlinxweiler Die SPD Niederlinxweiler brachten süße Überraschungen in die beiden Kindertagesstätten im Ort.

Als klar war, dass auch Ostern 2021 nicht wie früher gefeiert werden würde, flüsterte der Osterhase dem Vorstand des SPD-Ortsvereins Niederlinxweiler eine Idee in offene Ohren: „Ostern für die Kleinen findet statt, aber ein wenig anders.“ Wie eine Sprecherin des SPD-Ortsvereins berichtet, bekamen die Kinder der beiden Kindertagesstätten je eine kleine Aufgabe: Osternester basteln. Abgestimmt mit den beiden Leiterinnen Sabine Martin und Andrea Tschida wurden Bastelsets übergeben, von den Kindern fertig gebastelt, liebevoll gestaltet und an den vermeintlichen Osterhasen zurückgegeben.

Pünktlich zum Tag vor Beginn der Osterferien überreichten Daniela Drehmer-Bernhard, Markus Klein und Klaus Riotte in der evangelischen Kindertagesstätte die gefüllten Osternester sowie Hefeosterhasen aus der Linxweller Backstubb. Am nächsten Tag, Gründonnerstag, folgte die Fortsetzung in der katholischen Kindertagesstätte. Dieser statteten Ute Bläs und Klaus Riotte einen Besuch ab.