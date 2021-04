Bauarbeiten in den Ferien : Bushalstestelle in Walhausen wird entschärft

Soll den Verkehr sicherer machen: Diese Bushaltestelle in Walhausen wird baulich so verändert, dass Busse und Restverkehr problemlos aneinander vorbeikommen. Foto: Ralf Mohr

Walhausen Größtenteils werden die Arbeiten in den Ferien erledigt. Mitte April soll nach Angaben des Ortsvorstehers alles fertig sein.

In der Vergangenheit ist es an der Bushaltestelle im Kreisel in Walhausen vermehrt zu Behinderungen gekommen. Der Grund dafür: Den Bussen war es offenbar nicht oder nur erschwert möglich, sich gerade und bündig an die Bussteigkante zu rangieren, um die Durchfahrt für den übrigen Verkehr durch den Kreisel frei zu halten (wir berichteten). Nun hat die Gemeinde Baumaßnahmen in die Wege geleitet, um die Situation deutlich zu entschärfen.