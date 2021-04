Barmer St. Wendel : Werdende Eltern erhalten Tipps bei Online-Seminar

St Wendel Ein kostenloses Online-Seminar für werdende Eltern bietet die Krankenkasse Barmer in St. Wendel am Donnerstag, 29. April, von 18 bis 19.30 Uhr an.

Im Mittelpunkt des Seminars stehen laut eines Sprechers Tipps und Informationen rund um die Themen Mutterschutz und Elternzeit. „Steht Nachwuchs an, beginnt eine spannende Zeit voller Vorfreude und Erwartungen, aber auch Fragen zu Formalitäten und Papierkram. Mit unserem Online-Seminar wollen wir junge Menschen auf dem Weg in die Elternschaft unterstützen“, sagt Jörg Peter Regionalgeschäftsführer der Barmer in St. Wendel.

Das Online-Seminar ist offen für alle werdenden Eltern – unabhängig von der Kassenzugehörigkeit. Die Teilnehmer erfahren unter anderem, wann der Mutterschutz beginnt und wie lange er dauert, wann und wo welche Anträge gestellt werden müssen und welche Varianten der Elternzeit und des Elterngeldes es gibt.