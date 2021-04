Die Liste wächst : Campingplatz Bostalsee ist Nationalpark-Partner

Bosen Das soll künftig schon an der Rezeption für Gäste ersichtlich sein — mit entsprechender Deko und Informationsangeboten.

Dass Barrierefreiheit oft einen Gewinn für mehrere Anspruchsgruppen bedeutet, zeigt auch die Webseite des Campingplatzes: Sie ist zusätzlich in leichter Sprache verfügbar und somit für kognitiv beeinträchtigte Personen, aber auch für Kinder leicht zu verstehen. Daniela Maslan-Mayer und ihr Team beziehen die besonderen Bedürfnisse von Familien an vielen weiteren Stellen mit ein: „Im Freizeithaus in der Nähe der Märchenhäuser gibt es für die kleinen Besucher eine Leseecke, wo auch das Nationalpark-Malbuch und die passenden Buntstifte zu finden sind. Außerdem haben wir Kinderbäder mit Sanitäreinrichtungen für die Kleinsten und das Programm des Ferienclubs ,Wasserfloh‘ in den Ferienzeiten.“ Aber auch auf das Erlebnis aller anderen Gäste werde großen Wert gelegt.