Nach Beitrag zu Polizeigewalt im Saarland Polizeigewerkschaft erhebt Vorwürfe gegen Saarländischen Rundfunk

In den vergangenen vier Jahren wurden nach Behördenangaben 104 Fälle von Polizeigewalt registriert, und in keinem Fall kam es zu einer Verurteilung. Singelnstein nennt das im SR-Beitrag „eine bedenkliche Bilanz“. In einer nach Ausstrahlung des Beitrags veröffentlichten Pressemitteilung der GdP hält Maaß dem entgegen: „Das zeigt uns doch, dass unsere Polizei hochprofessionell auf dem Boden der Gesetze arbeitet und in allen 104 Fällen rechtmäßig Gewalt angewendet hat.“