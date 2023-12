„Lebensgefahr für Anwohner, Passanten und Einsatzkräfte“ Neunte Geldautomaten-Sprengung im Saarland dieses Jahr – Polizeigewerkschaft fordert Konsequenzen

Nachdem es im Saarland zuletzt an zwei Tagen zu Angriffen auf Geldautomaten gekommen sei - zuletzt einer Sprengung am frühen Freitagmorgen in Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) mit erheblichem Schaden - sieht die GdP nach eigenen Aussagen „dringenden Handlungsbedarf“.