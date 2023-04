Polizei sucht Zeugen Unbekannter mit Kampfhund schlägt in St. Ingbert auf offener Straße auf Hundebesitzer (85) ein

Wie die Polizei auf Anfrage der SZ mitteilte, ist es am Dienstag, 4. April, gegen 14.05 Uhr in St. Ingbert-Rohrbach zu einer gefährlichen Körperverletzung eines 85-jährigen Hundebesitzers gekommen. Ein bislang unbekannter Mann griff den älteren Mann unvermittelt im Bereich des Festplatzes an. „Der Täter schlug mehrfach mittels eines unbekannten Gegenstands auf den Geschädigten ein. Als dieser schließlich zu Boden ging, ließ er immer noch nicht von ihm ab und traktierte ihn mit weiteren Schlägen“, teilte die Polizei mit.