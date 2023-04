Nachfolge in Bruchhof-Sanddorf geregelt Gerhard Forster neuer Ortsvertrauensmann

Für Manfred Rippel (SPD) war es am vergangenen Donnerstag seine letzte Sitzung, in der er im Stadtrat im Rund der Mitglieder saß. Denn wenige Tage später trat er offiziell sein neues Amt als hauptamtlicher Beigeordneter der Stadt Homburg an (wir berichteten). Er hat nicht nur dieses Amt abgegeben, sondern auch ein Ehrenamt, das er viele Jahre lange innehatte: das als Ortsvertrauensmann „seines“ Stadtteils Bruchhof-Sanddorf.