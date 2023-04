Frühlingsboten Rehlingen-Siersburg blüht jetzt auf

Biodiversität steht in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg im Mittelpunkt. Seit 2018 ist die Kommune hier Modellgemeinde. Daher möchte die Verwaltung nach dem Winter wieder freie Flächen zum Blühen bringen. Aus diesem Grund wurden bereits im Herbst an verschiedenen Stellen Blumenhügel durch den Bauhof auf gemeindeeigenen Flächen angelegt, sowie zahlreiche Blumenzwiebeln gesetzt. In den vergangenen Tagen wurden außerdem Blumen an verschiedenen Ortseingängen und am Rathaus gepflanzt. „Neben bestehenden Blühflächen möchten wir in diesem Jahr weitere Flächen anlegen. Des Weiteren planen wir aktuell auch die Neu-Bepflanzung von zum Beispiel Verkehrsinseln in Rehlingen, Flächen in den Ortsteilen oder Ortseingängen“, erläutert Bürgermeister Joshua Pawlak. Damit aber solche Projekte langfristig funktionieren können, sind auch ehrenamtliche Grünpaten gerne gesehen.