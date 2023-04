Gastronomie Burger-Kette „burgerme“ in Saarbrücken hat ab sofort geschlossen

Der nächste „burgerme“-Store befindet sich aktuell in Kaiserslautern. „Das mittelfristige Ziel von burgerme ist es, den deutschen Markt flächendeckend zu erschließen“, sagt Hochhaus. Derzeit gebe es 166 „burgerme“-Standorte in Deutschland und den Niederlanden. Bis Ende des Jahres will die Kette auf insgesamt 200 Standorte wachsen.