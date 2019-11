Polizeibericht : Autofahrerin (82) verliert Nummernschild: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Wadgassen Beamte der Polizeiinspektion (PI) Saarlouis haben am Wochenende eine Verkehrsunfallflucht in Wadgassen schnell aufklären können: Die 82-jährige Verursacherin hatte bei dem Zusammenprall mit einem anderen Auto das Nummernschild ihres Wagens verloren.

Der Polizei zufolge passierte der Unfall am Freitagabend in der Straße Auf dem Bierenfeld. Die Seniorin aus Wadgassen fuhr mit ihrem Auto gegen einen anderes Fahrzeug, das am Fahrbahnrand geparkt war – beide Wagen wurden beschädigt. Die Frau entfernte sich allerdings, ohne die Geschädigte oder die Polizei zu informieren.