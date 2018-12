später lesen Weihnachtsmarkt In Berus sorgt der Stum für Kleinholz FOTO: Ruppenthal FOTO: Ruppenthal Teilen

Vom Winde verweht wurde am Sonntag im wahrsten Sinne des Wortes der Weihnachtsmarkt in Berus. Fand am Samstagabend zur Eröffnung der Bockbier-Anstich durch Bürgermeister Bernd Gillo noch wie geplant statt, sorgten nachts Sturmböen für erhebliche Schäden, sodass der Weihnachtsmarkt am Sonntag kurzfristig abgesagt werden musste.