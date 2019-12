Tipper aus Saarlouis : Schon wieder ein Lotto-Gewinner im Saarland

Foto: dpa/Arne Dedert

Der Tipper aus Saarlouis ist bereits der vierte Großgewinner aus dem Saarland innerhalb von vier Wochen.

In Sachen Lotto hat das Saarland offenbar einen guten Lauf. Schon 19 saarländische Tipper haben in diesem Jahr mindestens 100 000 Euro gewonnen. In der zurückliegenden Ziehung vom Samstag hat ein Tipper aus dem Landkreis Saarlouis auf die Zusatzlotterie Super 6 gesetzt und mit 100 000 Euro den maximalen Gewinn erzielt.

Da der Gewinner ohne Kundekarte gespielt hat, kann er seinen Gewinn ab jetzt in der Lotto-Zentrale in Saarbrücken abholen. Alle Tipper aus Saarlouis sollten also ihre Lotto-Scheine vom Samstag kontrollieren. Gewinnzahl war die 128913.