Noch ein Lotto-Glückspilz : Tipper aus dem Kreis Merzig-Wadern gewinnt 100 000 Euro

Merzig-Wadern Schon wieder hat ein Lottospieler aus dem Landkreis Merzig-Wadern Glück gehabt: 100 000 Euro hat er in der Zusatzlotterie Super 6 abgesahnt.

Ein Tipper aus dem Grünen Kreis kann sich freuen: Die Zusatzlotterie Super 6 bringt ihm einen Großgewinn von 100 000 Euro ein. Wie Saartoto mitteilt, ist er damit einer von sechs Spielern in ganz Deutschland, die am Samstag den Höchstgewinn erzielt haben.

Saartoto weist darauf hin, dass der Glückspilz keine Kundenkarte hat. Er muss sich also in der Lotto-Zentrale in Saarbrücken melden, um seinen Gewinn geltend zu machen. Sein Lotto-Schein wird dann auf die Richtigkeit überprüft. Er darf ihn anschließend wieder mit nach Hause nehmen, denn die Laufzeit seines Spielscheins geht noch bis Anfang September.