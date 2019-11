Glückspilz aus dem Regionalverband : Saarländer gewinnt über 860 000 Euro im Mittwochslotto

Saarbrücken Bereits zum 17. Mal in diesem Jahr geht ein Lotto-Großgewinn (mehr als 100 000 Euro) ins Saarland. Dem Glückspilz, der in einer Annahmestelle im Regionalverband Saarbrücken spielte, gelang beim Mittwochslotto der bundesweit einzige Sechser, wie Saartoto mitteilte.

Seine Gewinnsumme in Klasse 2 beträgt 792 601,20 Euro. Da der Tipper einen Systemschein für 116,15 Euro spielte, gewann er außerdem in zwei weiteren Gewinnstufen. Macht in Summe 865 862,20 Euro.