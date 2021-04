In Schwalbach werden saarländische Krimis geschrieben : Der Zufall machte ihn zum Buchautor

Schwalbach Es war ein Zufall, dass Volker Schwartz angefangen hat zu schreiben. „Ich habe im Minervois in Frankreich Urlaub gemacht. Und dort wurden um 5 Uhr am Nachmittag die Bordsteine hochgeklappt. Nicht mal mehr zum Essen konnte man gehen.

Also konnte ich entweder schwimmen, in der Sonne liegen, lesen oder eben selbst schreiben“, berichtet der Schwalbacher darüber, wie er zum Buchautor wurde. Die Idee vom eigenen Buch hatte ihm schon einige Zeit unter den Fingernägeln gebrannt.

In seiner Freizeit liest er gerne Krimis, „neben der Fachliteratur, die gelesen werden muss“, sagt er. Da lag es auf der Hand, dass das Genre für seine Geschichten schnell gefunden war. Im Frankreich-Urlaub schrieb er schnell die Rohfassung seines Erstwerks „Der Tote am Pool“. Es hat dann noch ein Jahr gedauert, bis er es korrigiert und lektoriert im Selbstverlag veröffentlichte. Das war im März 2020.

Nur acht Monate später folgte der zweite Band. „Der Tote am Fußballtor“ ist ein saarländischer Krimi und der zweite Fall für Schwartz’ Protagonisten, der in dem Mordfall in der Gemeinde Schweigbach ermittelt. „Der fiktive Ort Schweigbach ist an meinen Wohnort Schwalbach angelehnt“, erklärt der Autor. „Die Idee zur Handlung ist mir durch die Nähe meines Hauses zum Sportplatz gekommen. Dort wurde es nachts doch des Öfteren etwas lauter. Aber alle Personen und Geschehnisse sind frei erfunden“, sagt er.