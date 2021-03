Fußball : Schwalbach holt Neuzugang von Liga-Rivale Mettlach

Schwalbach Fußball-Saarlandligist FV Schwalbach hat seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben: Vom Ligakonkurrenten SV Mettlach kommt Mittelfeldspieler Matthias Schäfer im Sommer zu den Grün-Weißen.

Der 31-Jährige war in den vergangenen drei Spielzeiten Stammspieler in Mettlach. In 61 Begegnungen gelangen ihm 21 Tore. Davor war Schäfer jahrelang ein Leistungsträger beim FSV Hemmersdorf in der Verbands- und Saarlandliga.