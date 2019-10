Experte gibt praktische Tipps : Was im Oktober auf der Obstwiese zu tun ist

regionalverband Wer im nächsten Jahr keine böse Überraschung auf seiner Streuobstwiese erleben will, sollte jetzt tätig werden.

In voller Farbenpracht zeigen sich zu dieser Jahreszeit die Streuobstwiesen und Felder in der Region. Von Gelb über Rot, bis zu den verschiedensten Brauntönen stehen die Obstbäume nun auf den Wiesen. Zwar steht der Winter unmittelbar bevor. Dennoch gibt es im Oktober noch einiges zu tun auf den Streuobstwiesen. So kommen manche Sorten wie der „Eifler Rambur“ oder der „Hauxapfel“ jetzt in die Pflückreife und müssen eingelagert oder weiterverarbeitet werden. Auch die Keltersaison ist in vollem Gange, und das ein oder andere Fass Most hat den Weg in den Keller schon gefunden. Wer auf der Suche nach einer geeigneten Kelterei in seiner Nähe ist, wird auf übrigens auf der Internetseite des Verbandes der Gartenbauvereine in Saarland und Rheinland-Pfalz (www.gartenbauvereine.de) fündig.