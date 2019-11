Hobby- und Kunstausstellung Schmelz : Wenn aus alten Radkappen Kunst wird

Großer Andrang herrschte bei der 29. Kunst- und Hobbyausstellung in der Schmelzer Primshalle schon kurz nach der Eröffnung. Foto: Axel Künkeler

Schmelz Schmelzer Kunst- und Hobbyausstellung: 5000 Besucher und 72 Aussteller an zwei Tagen in der Primshalle.

Dichtes Gedränge herrschte bereits zur Eröffnung der 29. Kunst- und Hobbyausstellung im Foyer und kurz danach war auch die Primshalle selbst proppenvoll mit Besuchern. Rund 5000 dürften es an den beiden Tagen gewesen sein, schätzt Petra Leidinger-Thiery „rekordverdächtige Zahlen bei Besuchern und Losverkäufen“.

Mit ihrem Mann Michael Thiery und einem Team von sechs Leuten der Schmelzer Kunst- und Hobby-Freunde organisiert sie in Kooperation mit der Gemeinde bereits seit 27 Jahren diese Ausstellung, die zwei Jahre zuvor von Elmar Schmitt initiiert worden war. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung vom Jagdhornbläserchor „Mittleres Primstal“ unter Leitung von Ronald Herrmann, während das DRK Hüttersdorf für das leibliche Wohl der Gäste sorgte.

Neben den traditionellen Angeboten ist auch der Upcycling-Trend bei der Ausstellung vermehrt angekommen. Etliche Aussteller zeigten Produkte, die sie aus alten Abfallstoffen kreieren. „Wir verwerten alles“, sagt Marlene Fries aus Primsweiler. Gemeinsam mit ihrer Schwester Hildegard Hoffmann („hatte die Idee“) bietet sie Taschen an, die aus Kaffee-Tüten hergestellt sind. Rund zweieinhalb Stunden Arbeitszeit braucht Marlene Fries pro Tasche. „Die Leute sammeln die Tüten und bringen sie mir“, erzählt sie, außerdem bekomme sie die Tüten von Cafés. Über hundert Taschen habe sie in eineinhalb Jahren schon hergestellt, die Nachfrage sei sehr groß.

Während die Beiden schon seit vielen Jahren dabei sind („früher mit gestrickten Strümpfen“), ist Christiane Stein zum ersten Mal auf der Schmelzer Schau. Die Frau aus Köllerbach stellt seit einem Jahr Wohn-Deko wie Regale, Lampen und Säulen aus altem Holz her. Das Holz stammt aus Dachstühlen, die ihr Partner mit seiner Dachdecker-Firma saniert.

In Schmelz zeigen Hobbykünstler ihr Können

Kunsthandwerk in der Primshalle

Kunst und Hobby in der Primshalle

Zehn Stunden habe es insgesamt gedauert, um aus einem „uralten Balken aus Massiveiche“ ein modernes Weinregal zu bauen. Christiane Stein hat weder eine Werkstatt noch große Maschinen, hat das Holz „mit einer Flex und Bürste gesäubert“. Das neue Regal ist ein Schmuckstück für jede Wohnung. Möbel aus Holz stellt auch Ralf Quinten aus Lebach her. Das Besondere seiner Tische, Stühle und Deko-Sachen sind auch bei ihm die Abfallprodukte, die er dafür verwendet.

Da wird für die Tischplatte halt eine alte Tür genommen oder Traktorsitze für die Stühle. „Vor zwei Jahren war ich schon am ersten Tag ausverkauft“, berichtet Quinten. Er produziere „nicht auf Masse, was weg ist, ist weg“. Jetzt wolle er mal abwarten, ob die Nachfrage wieder so gut sei.