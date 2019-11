Kurs : Frauen trainieren gezielt ihren Beckenboden

Hüttersdorf Der Turn- und Leichtathletikverein Hüttersdorf bietet eine Entdeckungsreise zur weiblichen Mitte an. Das Kursangebot richtet sich an Frauen jeden Alters, die präventiv ihren Beckenboden stärken wollen, an junge Mütter nach der Rückbildungszeit und an Frauen mit einer Beckenbodenschwäche oder einer überaktiven Blase.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Vermittelt werden gezielte Übungen. Kursbeginn ist am Donnerstag, 14. November, 19 Uhr, Alte Schule in Hüttersdorf. Der Kurs erstreckt sich über neun Termine à 75 Minuten.