Kurs : Im Hüttersdorfer Kulturhaus startet ein neuer Yoga-Kurs

Hüttersdorf Ein neuer Yoga-Kurs im Kulturhaus in Hüttersdorf startet am Dienstag, 12. November. Der Kurs mit zehn Terminen à 90 Minuten findet immer dienstags, 9.30 bis 11 Uhr, statt. Yoga am Morgen bereitet in vielerlei Hinsicht auf die täglichen Herausforderungen vor: Man fühlt sich frischer und beweglicher, bringt den Stoffwechsel in Schwung und findet die Ruhe des gegenwärtigen Moments.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red