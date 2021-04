Einbruch in Proberaum in Saarwellingen : Unbekannte klauen teuren Verstärker

Einbruch in Proberaum in Saarwellingen

Saarwellingen Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat in Saarwellingen.

Einen hochwertigen Verstärker haben Unbekannte kürzlich in Saarwellingen gestohlen. Wie die Polizei in Lebach berichtet, passierte dies in der Zeit von vergangenem Freitag bis Samstag. Auf einem Gelände in der Höhenstraße verschaffen sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatthalle und klauten aus einem Bandproberaum das teure Gerät.