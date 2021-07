Gemeinderat Saarwellingen : Antrag auf „Stadt Saarwellingen“ gescheitert

Saarwellingen Linken-Fraktionschef Hans Kiechle scheitert im Gemeinderat mit seinem Antrag, dass Saarwellingen Stadtrechte beantragen solle.

Hans Kiechle hatte große Pläne. Nachdem seit mehr als 30 Jahren keine Gemeinde im Saarland mehr zu einer Stadt wurde, sollte Saarwellingen jetzt diesen Schritt wagen und beim Innenministerium Stadtrechte beantragen. So lautete der Antrag der Linken im Gemeinderat in Saarwellingen (wir berichteten).

In dieser führte er weitere Beispiele an, die seiner Auffassung nach für eine Stadtwerdung Saarwellingens sprechen: So erwähnte er den Campus am See, die Gewerbeansiedlungen in der Gemeinde, die „sehr gute Finanzsituation“, die neue Festhalle, das „blühende Vereinsleben“ und die länderübergreifende Faasend. „Die Bürger denken mittlerweile nicht mehr im dörflichen“, sagte Kiechle. „Wir sind alle mitgewachsen und sehen hier eine aufstrebende Gemeinde mit gewachsenen Strukturen und einer liebenswerten Identität.“