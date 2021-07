Düren: Polizei sucht Zeugen : Unbekannte werfen Gitter in Brunnen

Düren Wer hat in Wallerfangen-Düren etwas gesehen? Unbekannte haben ein Gitter in den Dorfbrunnen geworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter ein rot-weißes Absperrgitter in den Dorfbrunnen in Wallerfangen-Düren geworfen. Laut Anwohnern soll sich möglicherweise zur Tatzeit ein Pkw in rasanter Fahrweise vom Viktor-Weidenfeld-Platz in Richtung Bedersdorf entfernt haben. Woher das Gitter stammt, konnte noch nicht geklärt werden.