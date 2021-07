Einbruch in Fahrradgeschäft : Unbekannter klaut mehrere Fahrräder

Lebach Ein bisher unbekannter Täter macht in Lebach richtig fette Beute: mehrere Fahrräder sind jetzt in seinem Besitz.

In der Nacht zu Freitag, 2. Juli, brach ein bislang unbekannter Täter die Haupteingangstür eines Fahrradgeschäftes in der Straße Am Bahnhof in Lebach auf, indem er das Schloss abkippte.