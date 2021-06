Polizei-Inspektion Lebach meldet : Saarwellingen: Fahrer flüchtet nach Unfall

Saarwellingen Zu einem Verkehrsunfall ist es am vergangenen Samstag zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Parkplatz Zur Breitwies in Saarwellingen gekommen. Wie die Polizeiinspektion Lebach mitteilt, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer einen geparkten Toyota Yaris an der vorderen linken Stoßstange.