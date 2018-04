später lesen Fotoworkshop Workshop über die digitale Fotografie Teilen

Ein Workshop über digitale Fotografie findet am Freitag, 6. April, 16 bis 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Steinrausch, Konrad-Adenauer-Allee 138, statt. Veranstalter ist der Rodena Heimatkundeverein. In dem Workshop vermittelt Referent Willi da Silva Borges Grundlagen für die digitale Fotografie und informiert, welche Kameras sich für die individuellen Ansprüche der Nutzer eignen. Der Kurs richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene, die über keine oder nur geringe Vorkenntnisse verfügen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.