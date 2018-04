Heinrich Bölls Bücher entstammen einer Zeit, in der man von der Wirkung der Literatur überzeugt war. Auf sie konnte man hoffen. Vor ihr wurde aber auch, vor allem was Böll anging, ganz ernsthaft gewarnt. Mit freundlicher Unterstützung der Böll-Stiftung-Saar findet der Leseabend am Freitag, 6. April, um 19.15 Uhr in der Buchhandlung Pieper in Saarlouis statt.

Der Eintritt ist frei.