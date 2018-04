später lesen Stoffwechsel Infos über das Abnehmen mit Stoffwechselkuren Teilen

Eine kostenlose Infoveranstaltung zum Kurs „Stoffwechselkur – Abnehmen mit Leichtigkeit“ findet am Montag, 23. April, von 18 bis 19 Uhr in den Räumen der Kath. Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3, in Saarlouis, mit der Heilpraktikerin Elfriede Hilcher an. Der Kurs umfasst vier Termine und startet am Montag, 28. Mai, von 18 bis 19 Uhr. Rezepte können die Teilnehmer dann am 2. und 4. Kursabend beim gemeinsamen Kochen praktisch erproben. Teilnahmebeitrag 105 Euro plus Material und Umlage.