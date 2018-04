später lesen Tagesfahrt Tagesfahrt auf den Spuren von Kurfürst Carl Theodor Teilen

Die Kreisvolkshochschule Saarlouis bietet am Mittwoch, 16. Mai, eine Tagesfahrt nach Schwetzingen und Heidelberg an. Die Visionen des Kurfürsten Carl Theodor von der Pfalz ließen in Schwetzigen im 18. Jahrhundert einen Schlossgarten entstehen. Heute zählt die Verbindung aus geometrischem und landschaftlichem Stil zu den Meisterwerken europäischer Gartenkunst. Ein Besuch in einem einheimischen Spargelhof gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, dem Bauern über die Schulter zu schauen und Spargel zu kaufen.