KEB hilft Gedächtnis auf die Sprünge

Die KEB Saar-Hochwald startet mit dem Kurs „Dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen“ für Anfänger am Mittwoch, 11. April von 14.45 bis 16.15 Uhr, in der Alois-Lauer-Stiftung, Dr.-Prior-Straße 3, in Dillingen. Der Kurs umfasst vier Termine und wird von der Präventologin für geistige Fitness, Gedächtnis- und Lerntrainerin Edeltrud Schätzel geleitet. Teilnahmebeitrag 34 Euro.