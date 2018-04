später lesen Uniform Im Saarlouiser BiZ werden Berufe in Uniform vorgestellt Teilen

Die Agentur für Arbeit bietet am Donnerstag, 5. April, in Saarlouis, Ludwigstraße 10, eine Informationsveranstaltung zum Thema „Berufe in Uniform“ an. Polizei, Bundeswehr, Bundespolizei und Zoll stellen von 13 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) Saarlouis ihre Ausbildungs- und Studiengänge vor.