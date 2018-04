später lesen Stoffwechsel Kurs Mit Brennnesseln fit werden für den Frühling Teilen

Mit Brennnesseln und Löwenzahn den Stoffwechsel anregen: Über die Frühjahrskur zur Anregung des Stoffwechsels auf natürliche Art referiert die Heilpraktikerin Elfriede Hilcher in einer zweiteiligen Veranstaltung am 10. und 17. April, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr in den Räumen der Kath. Familienbildungsstätte, Ludwig-Karl-Balzer-Allee 3, in Saarlouis. Der Teilnahmebeitrag beträgt 38 Euro.