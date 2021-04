Umwelttäter in Saarlouis-Roden : Ärger über Müll an Glascontainer

Leserreporter Gauer klagt über den Müll der „Umwelttäter“. Foto: Achim Gauer

Saarlouis Dieses Bild habe sich am Ostersamstag an den Glascontainern in Saarlouis Roden Nord geboten, berichtet Leserreporter Achim Gauer aus Saarlouis. „Hier waren mal wieder über Nacht sogenannte Umwelttäter am Werk“, schreibt er.

Foto: Achim Gauer Foto: Achim Gauer